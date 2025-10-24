俳優の犬飼貴丈（31）が24日、金曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）を欠席した。番組冒頭、MCの「ハライチ」澤部佑が「本日犬飼君は、体調不良のためお休みということで」と報告した。これにフリーアナウンサーの神田愛花が「痩せてるからね〜犬飼君」と心配しながら、澤部の相方・岩井勇気とともに「今度太らそう」「太らそう太らそう」と意気投合。澤部からは「無理矢理太らせなくていい」と