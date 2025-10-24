【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 0−1 AEKラルナカ（日本時間10月24日／セルハースト・パーク）【映像】CKから衝撃のバナナシュートクリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が、魅惑のキックを見せた。CKを直接狙ったようなバナナシュートにファンが驚愕している。クリスタル・パレスは日本時間10月24日、UEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズ第2節でAEKラルナカと対戦。ベンチスタートだった