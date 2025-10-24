２３日のプロ野球ドラフト会議でロッテから１位指名を受けた健大高崎・石垣元気投手（３年）が一夜明けた２４日、同校でサブロー監督（４９）らから指名挨拶を受けた。背番号は現ドジャースの佐々木朗希投手が背負った「１７」を希望したことを明かした。「きょうサブロー監督にお会いできて、実感が沸いてきました」と語り、背番号について「佐々木朗希投手の１７番を希望しました。佐々木朗希投手のような世界でも戦える投手