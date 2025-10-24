ホームコメディアニメ『あたしンちNEXT』新作エピソードが、11月20日よりYouTube【アニメ】あたしンち公式チャンネルほかで配信される。 参考：スピッツ、“アニソンバンド”としても国民的評価『SPY×FAMILY』『コナン』での達成とは 1994年に連載が開始したけらえいこによるマンガ『あたしンち』は、母、父、高校2年生の姉みかん、中学2年生の弟ユズヒコの一家4人の物語。ありのままの家庭風景、学校生活