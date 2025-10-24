10月24日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。元日銀審議委員でPwCコンサルティング、チーフエコノミストの片岡剛士氏と、高市総理大臣について意見を交わした。 寺島「与野党は昨日、今日の衆参両院の本会議で高市総理による所信表明演説を行う日程を決めました。衆議院では11月4日と5