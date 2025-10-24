韓国で権威のある音楽授賞式「ゴールデンディスクアワード」がこのほど、受賞者名簿を公開した。韓国メディアが報じた。86年に新設され、26年に40周年を迎える「ゴールデンディスクアワード」が、この40年間、韓国大衆音楽史をリードした主役を選んだ「ゴールデンディスクパワーハウス40」を発表。制作者、作曲家、作詞家、メディアコンテンツ関係者、報道機関記者、評論家など歌謡専門家50人が「ゴールデンディスクパワーハウス選