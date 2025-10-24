前回は融資のビフォーコロナとアフターコロナについて、中小企業庁の統計情報をもとに分析しました。同じデータセットを参照して、今回は融資の地域差について情報を整理します。引き続き「保証実績の公表(信用保証協会別の金融機関別、信用保証協会別、金融機関別)」を参照します。令和6年度(2024年度)の公表データから、各地の信用保証協会が保証承諾した金融機関の数を集計しました。大都市圏では融資の相談先となり得る金融機