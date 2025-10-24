落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時30分）10月24日の放送では、パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、気になるニュースについてトークを繰り広げた。 ――水谷アナがニュースを紹介―― 水谷「職場で名前をちゃん付けで呼ばれたのはセクハラだと