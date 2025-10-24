タイラが11月11日（火）に有明アリーナで開催する日本初の単独ライブ公演にて、BE:FIRSTをスペシャルゲストとして迎えることが発表された。タイラは2002年生まれ、南アフリカ・ヨハネスブルグ出身。2023年7月にリリースしたシングル「Water」が世界的ヒットとなり、グラミー賞、BETアワード、Billboardアワード、MTVアワード、MTV EMAといった主要音楽賞を次々と受賞した。現在までに同曲の総再生数は14億回を突破し、日本国内でも