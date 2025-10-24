Aile The Shotaが贈るラブソング第3弾｢月見想 (Prod. 蔦谷好位置)｣が10月24日、デジタルリリースされた。本楽曲は、YUKI、ゆず、エレファントカシマシ、米津玄師、Official髭男dism、SEKAI NO OWARI、JUJU、back number、[ALEXANDROS]など多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュース、アレンジを行うプロデューサー・蔦谷好位置とともに制作した秋の夜長に寄り添う珠玉のバラード。同楽曲のMusic Videoが10月24日21時に、Aile The