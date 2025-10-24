SANTAWORLDVIEWが10月24日、シングル「Elegant Life」を配信リリースした。約1年ぶりの作品となる本作は、セルフプロデュースによるトラックで、シンプルながらも力強い音像が特徴。作詞・作曲を本人自ら手がけ、自身のキャラクターを反映したラップを中心に展開し、ミニマルなサウンドの中に、怪しさを帯びた空気感が漂う仕上がりとなっている。アートディレクションは、音楽レーベル1%（ワンパーセント）が今年新たに立ち上げた