»ö¸Î¼ÖÎ¾ 23ÆüÌë¡¢²¬»³»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿88ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¬»³»ÔËÌ¶èÃ¤Ì¦¤Î»ÔÆ»¤Ç¤¹¡£ 23Æü¸á¸å6»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¤³¤ÎÆ»Ï©¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ç²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ìî¹Ì°ì¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¤¬¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ìî¤µ¤ó¤ÏÁ´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ìó2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ï¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²¬»³»ÔËÌ¶èÀîÆþ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê63¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿