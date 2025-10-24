11·î3Æü¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ë¤Æ½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMUSIC EXPO LIVE 2025¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤¬¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ12·î12Æü22»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¿·ÃåMV¥é¥ó¥­¥ó¥°¡§HANA¡ÖMy Body¡×¤¬±Ç¤¹¡È¼«Ê¬¤òÀ¸¤­¤ë¡É¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖNO¡×¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¥»¥ë¥Õ¥é¥Ö¤Î·Á¡Ë ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ç·×Ìó50¶Ê¤Î³Ú¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤Î¤Û¤«¡¢¥ª&#1