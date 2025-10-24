先日のうわさの通り、GoogleとAnthropicがクラウド分野でのパートナーシップ締結を正式に発表しました。これによりAnthropicは100万台以上のTPUを含むGoogle Cloudの使用を拡大し、コンピューティングリソースを劇的に増加させることになるとのこと。2026年には1GWをはるかに超える能力が提供される見込みとなっています。Expanding our use of Google Cloud TPUs and Services \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/expandi