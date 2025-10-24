¥É¥ëÇã¤¤¡¦±ßÇã¤¤¥È¥é¥ó¥×¤¬¥«¥Ê¥À¤È¤Î¸ò¾ÄÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ç¥ê¥¹¥¯²óÈò ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥«¥Ê¥À¤È¤ÎËÇ°×¶¨µÄÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ÈÈ¯É½¡¢¥«¥Ê¥À¤Ï´ØÀÇ¤ò°­¤¯¸À¤¦¹­¹ð¤òÉÔÀµ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£ÂÇ¤ÁÀÚ¤êÈ¯É½¤ò¼õ¤±¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤¬ÂÐ¥É¥ë¤È±ß¤Ç²¼Íî¡£ ¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î±ßÇã¤¤¤Ç¥É¥ë±ß¤Ï152.70±ßÂæ¤Þ¤ÇÆð²½¡£