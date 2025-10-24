２４日前引けの日経平均株価は前日比６５７円５１銭高の４万９２９９円１２銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億４６１６万株、売買代金概算は２兆６１５８億円。値上がり銘柄数は８２５、値下がり銘柄数は７０４、変わらずは８４銘柄だった。 日経平均株価は大幅反発。前日のＮＹダウが１４４ドル高と反発し、ハイテク株などが買われ、ナスダック指数も上昇した。これを受けて、日経平均株価は４万９０００円台を回