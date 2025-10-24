ÇÐÍ¥¤Î¸«¾å°¦¡¢¾åºä¼ùÎ¤¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¤Ä¤Ð¤µ¡Ù¡Ê2009Ç¯Á°´üÊüÁ÷¡Ë°ÊÍè¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤â¡ªÂè4¼¡¥­¥ã¥¹¥È10¿Í¤ò°ìµó¾Ò²ðÊª¸ì¤Ï¡¢Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÉÁ¤¯¡¢¹Í¤¨Êý¤â¤ä¤êÊý¤â¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦2¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£Æ±¤¸´Ç¸îÉØÍÜ