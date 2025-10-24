¤­¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤Î¤¦¤Á¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ÇºÇÄãµ¤²¹¤¬10ÅÙ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÄãµ¤²¹¤Ï¸©Æâ9¤Ä¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ç10ÅÙ¤ò²¼²ó¤ê¡¢É¹¸«»Ô¤Ç6.6ÅÙ¡¢Ä«ÆüÄ®¤Ç7.3ÅÙ¤Ê¤É¡¢4´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Çº£¥·ー¥º¥óºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÏÆüÃæ¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÙ»³»ÔÈ¬ÈøÄ®¤Î¿ÀÄÌÀî¤Ë¤«¤«¤ë¿·ÉØÂç¶¶¤Î¶á¤¯¤«¤é½©À²¤ì¤Î¤â¤È¡¢Î©»³Ï¢Êö¤ÎÎÇÀþ¤¬¤¯¤Ã¤­¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÉÙ