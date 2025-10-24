元アイドルグループ「仮面女子」でタレントの上下碧（30）が24日、結婚したことを自身のSNSで発表した。お相手はお笑いコンビ「ファイヤーサンダー」の粼山祐（34）。「このたび、ファイヤーサンダーの粼山祐さんと結婚いたしました！」と報告とともに2ショット写真をアップ。「いつも応援してくださっている皆さま、関係者の皆さまに心より感謝しております。これからも変わらず、お仕事・プライベート共に全力