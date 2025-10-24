「ながら運転」の撲滅を呼びかける則竹崇智さん（右から2人目）ら＝24日午前、愛知県一宮市2016年にスマートフォンゲーム「ポケモンGO」をしながら運転していた男のトラックにはねられ死亡した愛知県一宮市の小学4年則竹敬太さん＝当時（9）＝の父崇智さん（55）や、一宮署員らが24日、同市の事故現場近くで「ながら運転」の撲滅を呼びかけた。事故発生から26日で9年。地域のボランティアらも含め15人ほどが参加し、児童の登校