俳優三田村邦彦（72）が24日までにX（旧ツイッター）を更新。職場の同僚などの名前を「ちゃん」付けで呼ぶことをめぐるセクハラ問題に複雑な思いをつづった。三田村は「職場で『〇〇ちゃん』はセクハラ元同僚に22万円支払い命令」との見出しが付けられた報道記事を引用。記事によれば、元同僚の年上男性から名前を「ちゃん」付けで呼ばれたほか「かわいい」「体形良いよね」と言われた40代女性が、うつ病と診断されて退職し、男