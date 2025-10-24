『マルチの子』等で知られる小説家・西尾潤のデビュー作『愚か者の身分』が、北村匠海・林裕太・綾野剛の共演により映画化された。戸籍売買ビジネスや運び屋など、貧困から闇ビジネスに手を染めるしかなかった3人が現状から抜け出そうとするさまを見つめたクライムサスペンス。本作を手掛けたのは、メイク・スタイリスト出身の西尾と旧知の仲である永田琴監督。西尾との対談では、初対面時のエピソードから小説