Áá¤¯¤âÅß¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ò¤È¤«¤¹¡Ö¾ÃÀã¥Ñ¥¤¥×¡×¤ÎÅÀ¸¡ºî¶È¤¬Ä¹²¬»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½©À²¤ì¤ÎÃæ¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ç10·î24Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¾ÃÀã¥Ñ¥¤¥×¡×¤ÎÅÀ¸¡ºî¶È¡£»Ô¤Î¿¦°÷¤¬¥Î¥º¥ë¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤µ¤Ó¤äº½¤ò¼è¤ê½ü¤­¡¢¶ÑÅù¤Ê¿å°µ¤Ç¿å¤¬½Ð¤ë¤è¤¦Ä´Àá¤·¤Þ¤¹¡£1961Ç¯¤ËÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¾ÃÀã¥Ñ¥¤¥×¡×¤òÀßÃÖ¤·¤¿Ä¹²¬»Ô¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¹ñ¤ä¸©¤Ê¤É¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÆ»Ï©¤ò´Þ¤á¤ë¤È»ÔÆâ¤ËÌó1000¥­¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÒÄ¹²¬»ÔÆ»Ï©´ÉÍý