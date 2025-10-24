白石麻衣のSTAFF公式Xが更新され、キョンシーに仮装した白石のショットを披露した。 【写真】ハロウィンに先駆けてキョンシーに仮装した白石麻衣 ■「ゴチ」で披露したハロウィーン仮装のオフショットを披露 10月23日放送の『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）。人気コーナー「ゴチになります」にレギュラー出演中の白石が海鮮イタリアンのお店で設定金額2万3,000円に挑戦した。