「家庭料理だから」とコックコートではなく、エプロン姿で取材を受けた三國シェフ（撮影：梅谷秀司）【写真】「最初で最後」という家庭料理のレシピ本に収録されている「肉じゃが」日本のフランス料理界を代表する1人、三國清三氏が今年9月にレシピ本『ザ・シェフ三國の究極家庭おかず』を刊行。発売から1カ月で5刷、3万2000部を超える人気となっている。衣が3色のカラフルなてんぷら、バナナやリンゴジュースを入れたポークカレー