¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Æü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù¡Ê11·î11ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè12ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¥×¥ì¥Ã¥Ôー¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤âÃíÌÜ º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥óºÇ½ªÆü¤Ë¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥ï¥ó¥Üー¥È¾è¤ê¾ì¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£ ¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿Àî¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Üー¥È¤òÁæ¤¤¤À¤¢¤È¡¢¥­¥åー¥È¤Ê¾Ð´é¤Ç