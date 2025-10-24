【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1の金城碧海が、『Oggi』12月号（10月28日発売）にソロで初登場する。 ■スタイル抜群な金城が「スーツ男子」で職場の後輩役に！ 金城碧海が登場するのは、旬な俳優やアイドルが架空のビジネスマンを演じる、『Oggi』の人気連載「スーツ男子」だ。 グループとしては2025年春、全6都市を回る初のワールドツアーと単独東京ドーム公演を成功させた