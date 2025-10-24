ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、今季のワールドシリーズ開幕を翌日に控え、敵地ロジャースセンターで報道陣との会見に応じた。多くのメディアに混ざって大谷に直撃取材を敢行したのは、ロイヤルズの主砲ビニー・パスカンティーノ内野手。今季大谷と対戦し、キャリア最速タイの101.7マイル（約163.6キロ）を投げ込まれたシーンを振り返り、会見場の爆笑を誘って