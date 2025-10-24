¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー·ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎKOKO¡ÊKOJI SHIBATA¡Ë»á¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿Å¸¡ÖKalon¡×¤¬¡¢¦Á¥×¥é¥¶¡Ê»¥ËÚ¡Ë¤Ç11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ ¥½¥Ëー¤Î¡Ö¦Á¡×¥·¥êー¥º¤Ç»£±Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤ÈÌîÀ¸Æ°Êª¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¤ò¡ÖÈþ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÉ½¸½¡£ ¸·¤·¤¤Âç¼«Á³¤ËÀ¸¤­¤ëÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÉ½¾ð¤äÌöÆ°¡¢ÇØ·Ê¤ò¡¢¼«Á³Èþ¡ß·Ý½ÑÈþ¤È¤·¤Æ¿´¤ËÅÁ¤¨¤ëºîÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£ ²ñ¾ì ¦Á¥×¥é¥¶