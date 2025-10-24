【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山田涼介が登場する“gelato pique”（ジェラート ピケ）ルームウェアコレクションの特設ページが公開された。 ■ジェラート ピケ公式Instagramではスペシャルムービー公開 特設ページは「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開。ジェラート ピケ公式Instagramでは、最