11人組グローバルボーイズグループ・INIが表紙巻頭を飾り、16日に発売された雑誌『別冊＋act.（プラスアクト）』42号（ワニブックス）の緊急重版が24日、発表された。【ライブ写真】サプライズゲストも登場！ライブで輝くINIINIの撮り下ろしポートレイトは「繋がり」をテーマに撮影。インタビューでは初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（31日公開）の密着の中で感じ得たもの、4年間つむいできた強い絆と