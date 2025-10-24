中国・江蘇省蘇州市の工業団地内で23日、電気自動車（EV）が発火する事故があった。中国メディアの紅星新聞が伝えた。現場で撮影された映像にはEVが燃え上がり、時折爆発する様子が映っている。目撃者は「花火のような爆発を数回起こした。車からは警報音が鳴り続けていた」と話した。その後、駆けつけた消防隊によって火は消し止められ、死傷者は出なかったという。現在、当局が出火の原因を詳しく調べている。中国のネットユーザ