ミュージカル『スキップとローファー』が2026年3月6日〜15日に東京・シアターH、3月20日〜22日に大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて上演されることが決定した。あわせて、メインキャスト、チケット情報、キービジュアルが発表された。【写真】ミュージカルはどうなる？『スキップとローファー』ミカ役は林鼓子本作の原作は、講談社「月刊アフタヌーン」で2018年10月号から連載されている作品で、高校生のみずみずし