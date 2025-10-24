Ì¡²è¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢½Ð±é¥­¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£·ý²¦·³¤Î¥¶¥³¥­¥ã¥é¡¦¥Î¥ÖÌò¤ò²¼Ìî¹É¡¢¥¶¥¯Ìò¤òÇÒ¿¿Ç·²ð¡¢¥Ð¡¼¥ºÌò¤òÌðÌîÀµÌÀ¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¶¶¿­Ìé¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü¤Ï¶áÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¤¦¤ë¤µ¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë²¼Ìî¹É¤¬±é¤¸¤ë¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù»¨µû¥­¥ã¥é¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉºîÉÊ¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ØËÌÅÍ¤Î