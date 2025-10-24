テレビアニメ『ぼのぼの』は、あす25日放送の第485話（フジテレビ）より、放送10年の歴史で初となる長編シリーズ「オリちゃんのこと」を放送する。「オリちゃんのこと」は、「まんがくらぶ（竹書房刊）」2008年4月号〜2009年7月号にわたって掲載され、コミックス第33巻に収録。本シリーズは全16回での放送を予定しており、2026年2月14日放送予定の最終16回目は、アニメ放送の大きな節目となる第500話に到達する。【画像】顔がや