¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î2µåÃÄ¤«¤é1½äÌÜ»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Ëö¡¢¥í¥Ã¥Æ¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÇÂ®158?±¦ÏÓ¡¦·òÂç¹âºê¤ÎÀÐ³À¸µµ¤¡Ê18¡Ë¡£24Æü¡¢·²ÇÏ¸©Æâ¤ÎÆ±¹»¤Ç»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ú¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Û12µåÃÄÁ´Áª¼ê116¿Í·èÄê¡ªºÇÂ¿7°Ì»ØÌ¾¤Ï5µåÃÄ¡¢°éÀ®¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬8¿Í»ØÌ¾ÀÐ³À¤Ï¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤È¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡Öº£Æü¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤Æ¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤­