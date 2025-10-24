¥æ¥¿¶ä¹ÔÁª¼ê¸¢Âè1¥é¥¦¥ó¥É5¥Û¡¼¥ë¤ò»Ä¤·¤Æ4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î»ÃÄê12°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶âÃ«Âó¼Â¡á23Æü¡¢ÊÆ¥æ¥¿½£¥¢¥¤¥Ó¥ó¥¹¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥¶¡¼¥È¡¦¥ê¥¾¡¼¥ÈGC¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡ËÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î½©µ¨¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥æ¥¿¶ä¹ÔÁª¼ê¸¢¤Ï23Æü¡¢¥æ¥¿½£¥¢¥¤¥Ó¥ó¥¹¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥¶¡¼¥È¡¦¥ê¥¾¡¼¥ÈGC¡Ê¥Ñ¡¼71¡Ë¤ÇÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüË×¤Î¤¿¤á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ç°Ì¤Ï»ÃÄê¤Ç¡¢¶âÃ«Âó¼Â¤Ï5¥Û¡¼¥ë¤ò»Ä¤·¤Æ4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î12°Ì¡£6¥Û¡¼¥ë¤ò»Ä¤·¤¿ÂçÀ¾³¡ÅÍ¤Ï3¥¢