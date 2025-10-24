【モデルプレス＝2025/10/24】山田涼介が出演するウェアブランド「gelato pique」（ジェラート ピケ）2025秋冬シーズンコレクションの特設ページが、10月24日に「ジェラート ピケ公式オンラインストア」ほかにて公開された。【写真】山田涼介、クールなメガネ×チェリー柄パジャマでギャップ見せる◆山田涼介、柄ルームウェア＆多彩な表情で魅了2025秋冬コレクションは、山田が纏う冬のスタイルアップデート。肌にすっとなじむ、上