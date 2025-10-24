【モデルプレス＝2025/10/24】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、先行カット第12弾が公開された。【写真】河田陽菜、スラリ美脚輝くパジャマ姿◆河田陽菜、スワンボートでプレッピーコーデ披露先行カット第12弾はコペンハーゲン最終日に河田が楽しみにしていたスワンボート乗り場でのショット。ロマンチックな街並みに挟まれた川でのんびりボートを漕いだ後、キュートな笑顔で船着場