米ヤフースポーツは２３日（日本時間２４日）、ドジャース対ブルージェイズのワールドシリーズ（ＷＳ）第１戦が行われる前に、２人の選手が「優勝リングを手にする」可能性があると伝えた。８月にそれぞれ１週間ほど両軍でプレーしたバディ・ケネディ内野手（２７）はすでに話題になっているが、２人目はホセ・ウレーニャ投手（３４）だ。今季、ドジャース、ブルージェイズ、メッツ、ツインズ、エンゼルスの５球団で計１９試合