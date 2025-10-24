°ÛÎã¤ÎË­µù¤¬Â³¤¯¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤ò¤á¤°¤ê¿å»ºÄ£¤¬¾®·¿¥¤¥«Äà¤êµù¤òÄä»ß¤¹¤ëÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥ë¥á¥¤¥«µù¤ÎÄä»ßÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï³¤¿å²¹¤ä¹õÄ¬¤ÎÎ®¤ì¤ÎÊÑ²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤¤Ë­µù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¾®·¿¥¤¥«Äà¤êÁ¥¡×¤Ë¤è¤ëµù³ÍÏÈ¤Ï¡¢4900¥È¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤Ï5300¥È¥ó¤¢¤Þ¤ê¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¤­¤¯Ä¶²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¿å»ºÄ£¤Ï¾®·¿¥¤¥«Äà¤êµù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10·îËö¤Ë¤âÄä