ＭＬＢ公式サイトは２３日（日本時間２４日）、ブルージェイズのボー・ビシェット内野手（２７）が２４日（同２５日）に開幕するドジャースとのワールドシリーズ（ＷＳ）で戦列復帰を目指し、２日連続で本拠地ロジャーズ・センターで二塁の守備練習を行ったことを伝えた。右ヒザを痛めて９月６日以降、離脱。今ポストシーズンには出場していない。シュナイダー監督はこの日の前日会見で本職の遊撃、二塁、あるいはＤＨで出場す