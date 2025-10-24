韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年10月24日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、25日に開幕するワールドシリーズ（WS）ロースター（出場選手登録枠）入りを切望した。キムのポストシーズン出場はわずか1試合だけ チームは、ナ・リーグ中地区1位ミルウォーキー・ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズを4連勝で制し、ワールドシリーズ進出