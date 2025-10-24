25日(土)から26日(日)は低気圧や前線の影響で、全国で雨が降るでしょう。26日(日)は関東から北海道で激しい雨が降り、大雨となる所がありそうです。27日(月)から28日(火)は西高東低の気圧配置となり、寒気が流れ込むでしょう。北海道は平地でも雪や吹雪となりそうです。本州でも北風が強まり、東京地方や近畿地方で木枯らし1号が吹く可能性があります。25日から26日は広く雨激しい雨の降る所も25日(土)は低気圧が日本海を進み、