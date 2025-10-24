2025年10月、イギリス栄養士協会が「慢性便秘の成人向けの食事管理ガイドライン」を発表しました。さまざまな臨床試験の結果を基に作成されたガイドラインの内容について、ウェスタンシドニー大学の消化器専門医であるヴィンセント・ホー准教授が解説しています。British Dietetic Association Guidelines for the Dietary Management of Chronic Constipation in Adults - Dimidi - 2025 - Journal of Human Nutrition and Dietet