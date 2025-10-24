名古屋U-18の大西利都が圧巻ゴールを決めたプレミアリーグEAST第18節の名古屋グランパスU-18vsサンフレッチェ広島ユースの一戦で圧巻のスーパーゴールが生まれた。決めたのは名古屋U-18のエースストライカー・大西利都。0-1で迎えた58分、右サイドでボールを持ったMF八色真人が顔を上げた瞬間、相手3バックの左前にいた大西は、一気に斜めに加速をして相手のCB2枚の間のスペースに走り込む。そこに八色からロングボールが届