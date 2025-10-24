°¦ÃÎ¸©¤Î²¬ºê¾ë¸ø±à¤Ç10·î24Æü¡¢Áá¤¯¤â¾¾¤ÎÌÚ¤ÎÅß»ÙÅÙ¡Ö¤³¤â´¬¤­¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤â´¬¤­¤Ï¡¢¾¾¤ÎÍÕ¤ò¿©¤¤¹Ó¤é¤¹¥¬¤ÎÍÄÃî¤ò¡¢Åß¾ì´´¤Ë´¬¤¤¤¿ÏÎ¤Ë¤ª¤Ó¤­´ó¤»¤ëÅÁÅýÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¡¢Ä«¤«¤é¼ùÎð¤ª¤è¤½200Ç¯¤ÎÂç¹õ¾¾¤Ê¤É¤Çºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¬ºê¾ë¸ø±à¤Î¿¦°÷¡§¡Ö¤³¤â´¬¤­¤µ¤ì¤¿¾¾¤ò¸«¤Æ¡¢²¬ºê¾ë¸ø±à¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×²¬ºê¾ë¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤Ç±àÆâ¤Î125ËÜ¤Î¾¾¤Î¤³¤â´¬¤­¤ò½ª¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£