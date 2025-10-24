今回ご紹介するのはキャンドゥで見つけた、こちらの小さなゴム！ただの輪ゴムに見えますが、なんとシャワーヘッドが変な方向に向いてしまうのを、防いでくれるというアイディア商品なんです。お風呂がより快適になるスグレモノ。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪早速チェックしていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シャワーヘッドのクルッと変な向き解消リング 6個入価格：￥110（税込