ディズニーストアに、11月18日に迎える「ミッキーマウス」のお誕生日を記念した新コレクション「HAPPY BIRTHDAY MICKEY」が登場。うちわケースやフォトケースなど、推し活をイメージしたグッズからステーショナリー、雑貨まで豊富に展開されます☆ ディズニーストア「ミッキーマウス」誕生日記念コレクション「HAPPY BIRTHDAY MICKEY」 スケジュール：先行発売日：2025年10月28日（火）より順次先行販売店舗：ディ