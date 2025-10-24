¡Ö¶â¤­¤ã¤é¤¸¤ã¤Ñ¤ó¡×¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù15¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê½ã¶â¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ªÌ¾¥·¡¼¥ó¤òÁÕ¤Ç¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ª¥ë¥´¡¼¥ë¥±¡¼¥¹¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¹ë²Ú»ÅÍÍ¤Ç¡¢ËÜÆü2025Ç¯10·î24Æü(¶â)¤è¤ê¼õÃí¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï2025Ç¯11·î24Æü(·î¡¦½Ë)Í½Äê¤Ç¤¹¡£ ¶â¤­¤ã¤é¤¸¤ã¤Ñ¤ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù15¼þÇ¯µ­Ç° ½ã¶â¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥È¥Ã¥×  ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø